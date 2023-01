Giorgia Meloni in Algeria: l'omaggio a Mattei e l'incontro con il presidente

Meloni ad Algeri visita i "Giardini Mattei"

E' in corso ad Algeri la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai giardini "Enrico Mattei". Con lei l'ad di Eni Claudio Descalzi, l'ambasciatore italiano Giovanni Pugliese e il ministro dell'energia algerino Mohamed Arka.

L’inaugurazione del giardino intitolato a Mattei è avvenuta in occasione della visita di Stato in Algeria del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel novembre del 2021. Nel giardino che si trova nel cuore della capitale, e più precisamente nel Comune di Hydra, è collocata una targa in marmo bianco con in alto l'immagine incisa del volto di Enrico Mattei, con ai lati sia la bandiera algerina che quella italiana. In basso è presente la scritta in arabo e italiano: "Personalità italiana, amico della rivoluzione algerina, difensore tenace e convinto della libertà e dei valori democratici, impegnato a favore dell'indipendenza del popolo algerino e del compimento della sua sovranità".