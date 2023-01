Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 321

Dalla Turchia munizioni a grappolo verso l'Ucraina

La Turchia ha iniziato a fornire all'Ucraina munizioni a grappolo dell'era della Guerra Fredda sviluppate dagli Stati Uniti dal novembre 2022, secondo quanto riportato dalla rivista Foreign Policy. Secondo le sue fonti, le munizioni in questione sono le cosiddette Dual-Purpose Improved Conventional Munition, prodotte in Turchia durante la Guerra Fredda nell'ambito di un accordo di coproduzione con gli Stati Uniti. Sono progettati, tra l'altro, per distruggere i veicoli corazzati. Come si legge nel documento, Kiev aveva già tentato per diversi mesi di ottenere la fornitura di tali munizioni da parte di Washington, ma attualmente gli Stati Uniti non sono in grado di esportare le DPICM ad altri Paesi in quanto vietate dalla legge statunitense.