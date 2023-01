Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 322

La Bielorussia prepara la proprie formazioni di mercenari del tipo 'Wagner' , scrive la Deutsche Welle

Per decreto di Alexander Lukashenko, la società di sicurezza privata GardService è l'unica in tutto il Paese autorizzata ad avere armi da fuoco. Lo scrive il sito tedesco Deutsche Welle nella sua edizione in lingua russa. La GardService starebbe aumentando il suo personale e sta conducendo un addestramento per la partecipazione alle operazioni di combattimento. Il sito sarebbe stato informato dallo staff dell'oppositrice Svetlana Tikhanovska.

Valeriy Sakhashchyk, rappresentante dell'ufficio di Tikhanovska, ritiene che i combattenti si stiano addestrando da diversi mesi: "So che gli ufficiali della 5a Brigata delle Forze Speciali (con sede a Maryina Gorka, nella regione di Minsk) addestrano gli ufficiali della GardService nel loro campo di addestramento. Inoltre, la società ha rilevato la base dell'ex centro di addestramento speciale della Dynamo e vi svolge anche operazioni attive.

Secondo Sakhashchyk, la GardService ha già assunto oltre mille persone, alcune delle quali sono agenti delle forze dell'ordine bielorusse. In precedenza aveva detto che Vladimir Putin aveva investito "una somma molto grande" in questo PSC, mentre i media indipendenti del Paese hanno riferito che i soldati della Wagner sono arrivati in Bielorussia in estate per addestrare i miliziani di GardService. 4.35