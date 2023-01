Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 325

Mosca: Mine ucraine a Kharkiv per sabotaggio

"Kiev sta preparando una provocazione nella regione di Kharkiv per accusare la Russia di creare carenze alimentari". Lo scrive l'agnzia Tass citando un documento del Comando di coordinamento interdipartimentale della Federazione Russa per la risposta umanitaria in Ucraina. Secondo questo documento i servizi speciali ucraini avrebbero minato un granaio nel villaggio di Karaichnoye, nella regione di Kharkiv, "dopo averlo fatto esplodere, la Federazione Russa sarà accusata di aver presumibilmente distrutto deliberatamente le scorte di grano in Ucraina, provocando una carestia e quindi interrompendo l'accordo sul grano". Il quartier generale del coordinamento ha aggiunto che l'incidente sarà presentato dai media occidentali come "un'altra atrocità delle forze russe", richiedendo una "dura risposta da parte della comunità globale". "Un gruppo di esperti ucraini di detonazione di mine e di ufficiali dell'SBU, per un totale di 30 persone, è arrivato nella città di Volchansk, nella regione di Kharkiv, per preparare il sabotaggio", si legge nel comunicato.