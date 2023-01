Zelensky: "In attacco Dnipro almeno 30 morti. Silenzio codardo del popolo russo"

Zelensky aggiorna a 30 morti il bilancio di Dnipro

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha aggiornato a 30 il numero delle persone uccise dall'esplosione di un missile russo su un condominio residenziale di Dnipro e ha dichiarato sui social che non si conosce la "sorte" di altre 30 persone che potrebbero essere state in casa al momento dell'impatto.

"Decine di persone sono state salvate dalle macerie, tra cui sei bambini. Stiamo lottando per ogni singola persona! L'operazione di salvataggio durerà fino a quando ci sarà la minima possibilità di salvare vite umane", ha dichiarato nel suo consueto discorso televisivo. L'attacco missilistico ha distrutto un totale di 72 appartamenti in due blocchi di scale e danneggiato più di 230 case. L'edificio è composto da 18 ingressi con 36 appartamenti in ciascuno; il numero totale di residenti è di 1.100 persone.