Il Pentagono: "La Crimea è Ucraina, l'Ucraina ha tutto il diritto di riprenderla"

La Tuchia starebbe mediando un nuovo scambio di priogionieri tra Ucraina e Russia

L'ambasciatore ucraino in Turchia, Vasyl Bodnar, ha espresso la speranza che la Turchia possa mediare con successo in un secondo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, per il quale tutto e' gia' pronto al confine tra i due Paesi in guerra, ma in caso sorgano problemi potrebbe avvenire anche tramite la Turchia. "Lo scambio riguarda tra i 50 e i 100 ostaggi e dovrebbe avvenire ai confini tra Russia e Ucraina, ma in caso ve ne fosse bisogno avverrà attraverso la Turchia, che sta avendo e sono certo avra' un ruolo ancora una volta centrale nelle negoziazioni", ha detto Bodnar. La capo delegazione turca, Seref Malkoc, ha mediato in 8 diversi incontri tra le delegazioni di Mosca e Kiev andati in scena la scorsa settimana. In base a quanto dichiarato oggi da Bodnar, le parti si sono accordate per una road map in tre diverse fasi e l'Ucraina avrebbe presentato una lista con 800 nomi di propri prigionieri, mentre i russi una lista con 200 nomi. Bodnar ha specificato che i nomi indicati da Kiev includono anche feriti e civili. "Crediamo che in questa situazione sia necessario creare un corridoio umanitario per permettere lo scambio e il passaggio non solo di militari, ma sopratutto di civili. Dopo l'invasione la Russia ha catturato numerosi civili e li ha imprigionati. Chiediamo che vengano rilasciati ed e' questo il punto su cui si e' concentrata la nostra delegazione", ha detto Bodnar. L'accordo per un primo scambio di prigionieri sarebbe pero' saltato anche causa delle accuse volate tra i rappresentanti dei due Paesi durante le riunioni. A un primo annuncio da parte dei funzionari ucraini dello scambio di 40 prigionieri e' infatti seguita una secca smentita da parte del Cremlino. Lo scorso 16 gennaio il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con il collega russo Vladimir Putin per convincerlo a dare il via libera a un nuovo scambio di prigionieri, il secondo dall'inizio del conflitto. Il presidente turco punta ora anche all'apertura di un ponte umanitario che sotto l'egida dell'Unicef permetta il passaggio sicuro di minori e civili colpiti dalle conseguenze del conflitto in corso. I tentativi di mediazione di Erdogan risalgono a ormai un anno fa e nei primi mesi del conflitto sono stati concentrati al raggiungimento di un cessate il fuoco. Obiettivo impossibile da raggiungere, tanto che il leader turco ha cambiato strategia e iniziato a lavorare su mediazioni specifiche che facilitassero il dialogo tra le parti. Strategia che ha permesso alla diplomazia turca di portare a buon fine la trattativa per l'apertura del corridoio del grano attraverso il Mar Nero, ma anche di mediare in uno scambio di almeno 200 prigionieri nei mesi scorsi.