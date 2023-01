Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 330

Il Report quotidiano dell'Institute for the study of war

Nel suo report quotidiano il think tank americano, The Institute for the study of war, si sofferma sul rapporto tra Mosca e Minsk. Alti funzionari del Cremlino continuano a tenere incontri di alto livello con la leadership nazionale bielorussa - attività che potrebbe creare le condizioni per un attacco russo contro l'Ucraina dalla Bielorussia, anche se non necessariamente e non nelle prossime settimane. Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu e il ministro della Difesa bielorusso Viktor Khrenin hanno discusso di una non meglio precisata cooperazione militare bilaterale, dell'attuazione di non meglio precisate misure di deterrenza strategica e dei "progressi nella preparazione" del Raggruppamento regionale di truppe (RGV) congiunto russo-bielorusso in una telefonata del 19 gennaio. Il 19 gennaio, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha incontrato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko a Minsk e ha discusso una non meglio specificata "visione condivisa" russo-bielorussa per la guerra della Russia in Ucraina. Lavrov e il ministro degli Esteri bielorusso Sergey Aleinik hanno discusso di come la Russia e la Bielorussia possano sconfiggere la guerra ibrida occidentale in corso contro gli Stati e hanno firmato un non meglio specificato memorandum di cooperazione per "garantire la sicurezza biologica".