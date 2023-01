Usa chiedono a Kiev di aspettare il prossimo pacchetto di aiuti prima di lanciare l'offensiva finale

Reznikov: raggiunto un accordo per addestrare equipaggi ucraini sui carri armati tedeschi Leopard 2

L'Ucraina ha raggiunto un accordo per l'addestramento degli equipaggi dei carri armati tedeschi Leopard 2, anche se Berlino non ha (ancora) deciso di fornirea Kiev questi carri armati. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov in un'intervista a Voice of America: "C'è stata una svolta: la possibilità per i Paesi che hanno in dotazione i carri armati Leopard di avviare missioni di addestramento e corsi per i nostri equipaggi. Inizieremo da questo e poi andremo oltre. Spero che la Germania, dopo aver condotto le proprie consultazioni interne segrete, prenda una decisione sulla possibile fornitura dei carri armati. Sono ottimista al riguardo. Il primo passo è stato fatto: inizieremo i programmi di formazione per gli equipaggi [ucraini] sui Leopard 2". Prima dell'incontro dei ministri della Difesa alla base aerea di Ramstein in Germania, l'Ucraina si è rivolta ai suoi alleati chiedendo moderni carri armati occidentali, ma non ci sono stati annunci di tale fornitura. Reznikov ha detto che gli accordi sull'addestramento sono stati presi grazie alle decisioni della Polonia sui Leopard e della Gran Bretagna sui Challenger.