Kiev: Mosca prepara grande escalation anche in 2-3 settimane

"L'Ucraina si sta preparando a una grande escalation da parte della Russia, forse anche nelle prossime due o tre settimane". A sostenerlo Oleksiy Danilov, segretario del consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell'Ucraina, in un'intervista a Sky news, aggiungendo che i combattimenti più duri devono ancora arrivare e ha affermato che i prossimi mesi saranno cruciali per decidere il corso della guerra.