In Brasile l'attacco ai palazzi del potere: oltre 400 arresti tra i manifestanti

Corte Suprema ordina lo smantellamento dei campi dei sostenitori di Bolsonaro

Il giudice della Corte Suprema brasiliana Alexandre de Moraes ha ordinato ai militari di smantellare tutti i campi dei sostenitori di Bolsonaro in tutto il Paese entro 24 ore e ha detto alla polizia di arrestare tutti i manifestanti ancora in strada, secondo un ordine del tribunale. Lo riporta la Cnn. "Assolutamente nulla giustifica l'esistenza di campi pieni di terroristi, sponsorizzati da vari finanziatori e con la compiacenza delle autorità civili e militari in totale sovversione del necessario rispetto della Costituzione federale", si legge nell'ordinanza.I sostenitori di Bolsonaro erano accampati nella capitale sin dalla sua sconfitta alle elezioni presidenziali di ottobre. I comandanti delle forze armate saranno ritenuti responsabili in tribunale se i campi non verranno smantellati, ha detto Moraes, aggiungendo che tutte le autostrade del Paese dovranno essere sgombrate oggi.