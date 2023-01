Incontro tra Meloni e von der Leyen: il confronto su emergenza migranti e Pnrr

Fazzolari: l'asse Parigi-Berlino non va, ora nuovi equilibri

"Non sono un fautore dei rapporti privilegiati tra alcuni Stati in seno all'Unione, perchè questo rischia di andare a discapito di altri Stati membri. Una Ue eccessivamente incentrata sull'asse franco-tedesco ha mostrato grandi limiti: non vedo il pericolo" di una rottura tra Italia, Francia e Germania, ma "è tempo che l'Italia torni a relazionarsi senza complessi di inferiorità con i suoi partner europei, anche nell'interesse dell'intera Unione". Così in una intervista a Libero il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbatista Fazzolari.

In ogni caso, precisa, tra Roma e la Commissione europea "i rapporti sono buoni, altrimenti l'Italia non sarebbe riusciata a portare a casa l'intesa sul tetto europeo ai prezzi" del gas, "al quale lavorava l'ex premier Draghi e che era stato a lungo osteggiato proprio dalla Germania e dall'Olanda".Riguardo la situazione politica interna, per Fazzolari un partito unico del centrodestra è "un discorso quantomeno assolutamente prematuro" e non sarebbe "un grande affare per nessuno di noi. Porterebbe confusione, anziché semplificare il quadro", mentre invece con la Lega "le cose non sono più come cinque anni fa: l'autonomia è oggi una battaglia della Lega come di Fdi".