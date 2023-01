Live, guerra in Ucraina: la cronaca minuto per minuto, giorno 311

Zelensky: continueremo a combattere fino alla vittoria

L'Ucraina continuerà a combattere fino alla "vittoria". Lo ha assicurato il presidente Volodymyr Zelensky nel suo messaggio per il nuovo anno. "Stiamo combattendo e continueremo a combattere. A favore di questa parola: 'vittoria'", ha detto Zelensky, auspicando che il 2023 diventi l'anno in cui "gli ucraini torneranno a casa" e "torneranno le nostre terre" ai confini del 1991. "Quest'anno, non solo abbiamo mantenuto le nostre difese aeree, ma le abbiamo rese più forti che mai", ha continuato Zelensky. "Ma nel nuovo anno, la difesa aerea ucraina diventerà ancora più forte" e può diventare "la più potente d'Europa".