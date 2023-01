Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 313

Blogger filo guerra in Russia ammettono disastro Makiivka

Blogger filo guerra in Russia ammettono la batosta di Makiivka dove un attacco ucraino ha provocato decine di morti fra i soldati di Mosca. "Quello che è accaduto a Makiivka è orribile", ha scritto Arkhangel "Spetznaz Z", un blogger militare con oltre 700mila follower su Telegram. "Chi ha avuto l'idea di sistemare un grande numero di militari in un edificio solo, perfino un folle capisce che anche solo con un attacco di artiglieria ci sarebbero stati molti morti o feriti. Ma ai comandanti non può interessare di meno. Ogni errore ha un nome", ha aggiunto. "Basare le forze militari in edificio invece che in rifugi aiuta direttamente il nemico. E' necessario trarre le conclusioni più dure", ha spiegato Andrey Medvedev, un gionalista ultra conservatore deputato della Duma di Mosca. Vladlen Tatarsky, blogger militare ricevuto da Putin al Cremlino a settembre, ha chiesto un tribunale per i vertici militari, "idioti non addestrati".