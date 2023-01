Zelensky: dobbiamo porre fine quest'anno ad aggressione russa. Kiev: distrutto 60% di Bakhmut

Zelensky: necessario porre fine ad aggressione russa quest'anno

"È necessario porre fine all'aggressione russa quest'anno, senza posticipare nessuna di quelle opportunità di difesa che possono accelerare la sconfitta dello stato terrorista". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso serale. "La Francia sta portando il sostegno della difesa europea all'Ucraina a un nuovo livello e ringrazio il presidente Macron per questa leadership. Avremo più veicoli corazzati, compresi carri armati con ruote di fabbricazione francese. Questo è ciò che dà un chiaro segnale a tutti gli altri nostri partner: non c'è alcuna ragione razionale per cui i carri armati di tipo occidentale non siano ancora stati forniti all'Ucraina. E questo è molto importante per ripristinare la sicurezza per tutti gli ucraini e la pace per tutti gli europei", aggiunge.