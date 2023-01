Zelensky: Mosca usa tregua di natale per fermarci. Biden: aumenteremo aiuti a Kiev

Zelensky: proposta tregua Putin solo una copertura

"La Russia vuole usare il Natale come copertura per fermare la nostra avanzata nel Donbass e avvicinare equipaggiamento, munizioni e uomini alle nostre posizioni": così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto la proposta di tregua natalizia avanzata dal Cremlino. Secondo Zelensky Mosca intenderebbe sfruttare la tregua per guadagnare tempo e riprendere i combattimenti "con rinnovato vigore". Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato una tregua natalizia di 36 ore, dalle 12 del 6 alle 24 del 7 gennaio "lungo tutta la linea del fronte in Ucraina", come richiesto anche dal patriarca ortodosso di Mosca Kirill. "Dato che un gran numero di fedeli ortodossi vive nelle zone interessate dalle ostilità, chiediamo alla parte ucraina di dichiarare un cessate il fuoco per consentire loro di partecipare alle funzioni religiose della vigilia e di Natale", conclude l'ordinanza di Putin.