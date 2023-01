Zelensky: portato cooperazione difesa a nuovo livello. Usa: attacchi russi in Donbass mossa cinica

Usa: attacchi russi in Donbass confermano cinismo tregua

"Gli attacchi russi di oggi nell'Ucraina orientale hanno dimostrato che il cessate il fuoco annunciato dal presidente russo Vladimir Putin per il Natale ortodosso era una mossa "cinica". Il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha ricordato di aver definito il cessate il fuoco "nient'altro che cinico" quando Putin lo ha annunciato giovedì. "Credo che questa valutazione sia stata confermata da ciò che abbiamo visto nel corso della giornata", ha dichiarato Price ai giornalisti. "Riteniamo che il nostro scetticismo sia giustificato da ciò che abbiamo visto dalla Russia nel corso di questo conflitto", ha detto Price. “Temiamo che Mosca cerchi di usare qualsiasi pausa nei combattimenti per rifornirsi, riorganizzarsi e infine attaccare di nuovo con più vendetta, più brutalità e ancora più letalità”. Anche il governo ucraino, così come le potenze europee, hanno espresso dubbi sul cessate il fuoco di Putin per il Natale ortodosso.