Grecia e Germania discutono fornitura mezzi corazzati BMP-1 all'Ucraina

Zelensky: soldati resistono a Bakhmut e Soledar

Le forze armate ucraine resistono agli attacchi russi nelle città contese dell'Est del Paese: come ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, i soldati resistono a duri attacchi nel Donbass, in particolare a Bakhmut e Soledar, Kreminna e Svatove. La battaglia per la regione orientale del Paese continua, ha detto, e "anche se gli occupanti hanno concentrato i loro maggiori sforzi su Soledar, il risultato di questa prolungata, difficile battaglia, sarà la liberazione di tutto il Donbass". "E' estremamente difficile - non ci sono quasi più muri interi lì a Soledar. Ma grazie alla resistenza dei nostri soldati, abbiamo guadagnato tempo aggiuntivo e forze aggiuntive per l'Ucraina". Ma, si è chiesto il presidente "che cosa voleva vincere la Russia lì? Tutto è completamente distrutto, non c'è quasi più vita. Migliaia dei loro sono morti". Zelensky ha parlato nel suo video serale dopo avere incontrato il capo delle forze armate nel suo quartier generale.