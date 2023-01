Zelensky: "La battaglia per il Donbass continua". Usa: prove di sostegno cinese alla Russia

Usa: prove di sostegno cinese alla Russia

Gli Stati Uniti avrebbero presentato alla Cina prove della collaborazione tra aziende di Stato cinesi e la Russia nella guerra con l'Ucraina. Lo riporta il sito americano Bloomberg, secondo cui gli aiuti riguarderebbero "armi non letali" e sostegni economici. L'informazione avrebbe suscitato preoccupazioni a Washington. Finora il presidente cinese Xi Jinping ha evitato di criticare la Russia ma allo stesso tempo si è offerto di dare una mano ai negoziati di pace e ha messo in guardia dall'uso di armi nucleari. Se il presidente Joe Biden e i suoi consiglieri dovessero avere la conferma che il governo cinese ha aiutato segretamente Mosca, secondo Bloomberg, gli Stati Uniti si troverebbero nella posizione di dover decidere una risposta. Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha incontrato la settimana scorsa il vicepremier cinese Liu He, mentre il segretario di Stato americano Antony Blinken è atteso per una visita ufficiale a Pechino a febbraio