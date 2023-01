Zelensky: "Servono decisioni sui tank". Ambasciata Russia in Usa: carri armati provocazione

Nyt: Usa aumenteranno 6 volte aumento produzione munizioni

Il Pentagono sta per aumentare entro due anni di sei volte la produzione di proiettili di artiglieria da destinare all'Ucraina, spingendo sulla produzione di munizioni convenzionali. Lo riporta il New York Times. L'impegno bellico, che comporterà l'espansione delle fabbriche e l'ingresso di nuovi produttori, secondo il quotidiano fa parte dello "sforzo di modernizzazione più aggressivo in quasi 40 anni" per la base industriale della difesa degli Stati Uniti a quanto riferisce un rapporto dell'esercito.Mentre il Pentagono negli ultimi anni si e' concentrato sul combattere guerre con piccole quantità di armi a guida di precisione, più costose, l'Ucraina al momento si affida in gran parte agli obici che sparano proiettili non guidati. Prima che la Russia invadesse l'Ucraina il 24 febbraio scorso, la produzione dell'esercito americano di 14.400 proiettili non guidati al mese era sufficiente per le scelte strategiche dell'esercito americano. Ma la necessità di rifornire le forze armate di Kiev avrebbe spinto i il Pentagono a triplicare gli obiettivi di produzione a settembre, per poi raddoppiarli nuovamente a gennaio in modo da poter produrre 90.000 o più proiettili al mese.