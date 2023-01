Messina Denaro, il Ros e il Gico scoprono un secondo covo a Campobello di Mazara

Piantedosi: Nessuna tregua a mafiosi e terroristi

"Il fenomeno dei latitanti e dei criminali che si sono sottratti alla giustizia riguarda la mafia ma anche il terrorismo. Entrambi i fenomeni hanno segnato le pagine più buie del nostro Paese. Non guardo a chi sara' il prossimo ma a che si prosegua incessantemente nella giusta direzione di assicurare prima o poi tutti alla giustizia". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in un'intervista al Giornale sulla cattura di Matteo Messina Denaro. Per il titolare del Viminale i meriti vanno "ai magistrati, ai carabinieri, a tutti gli uomini e alle donne delle forze di polizia che ogni giorno combattono il crimine e tutelano l'ordine e la sicurezza. A loro deve andare la gratitudine del Paese per questo straordinario risultato e per il silenzioso e difficile lavoro che svolgono ogni giorno anche a prezzo di molti sacrifici e rischi".

"L'individuazione e la cattura mi sono stati comunicati al momento dell'arresto", ha riferito Piantedosi, "da qualche tempo registravo ottimismo. Sapevo che il cerchio si stava stringendo e che c'erano alcune prospettive di lavoro. Ho pensato ai familiari di Dalla Chiesa, di Cassara', Basile, Giuliano, Falcone, Borsellino e tanti altri poliziotti, carabinieri e magistrati. Abbiamo scambiato messaggi con la signora Montinaro. Avevamo fissato un appuntamento per questasettimana. Non vedo l'ora di abbracciarla in rappresentanzadi tutti i familiari delle vittime di mafia".

L'altro lato della medaglia. Sembra impossibile che un boss pluriricercato possa mimetizzarsi per trent'anni nella sua città: "E' un tratto comune a molte altre catture di latitanti avvenute nel passato. E' evidente che il muro di omertà e di connivenze è stato pazientemente scardinato anche in questo caso dalle forze di polizia. Le analisi che seguiranno potranno chiarire alcune cose anche da questo punto di vista". Quanto al ruolo dell'esecutivo, Piantedosi precisa: "Rispetto alla consolidata professionalità delle nostre forze dell'ordine, ogni governo che si succede può avere il solo compito di favorire le condizioni ideali perchè esse possano lavorare nel migliore dei modi. Il governo Meloni, fin dai primi passi mossi in questi mesi, ha lanciato messaggi importanti circa il fatto che la lotta alla mafia sarà sempre una priorità per un esecutivo che ha al primo posto in agenda il rispetto della legge".