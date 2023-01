Messina Denaro rinuncia a presenziare al processo. Sequestrata la casa della madre di Bonafede

Il sindaco di Campobello: “Stop fango. Il boss non era protetto dall'intera città”

"Sta passando l'immagine distorta di un'intera comunità a protezione e a disposizione di questo mafioso. È un'immagine che respingo con forza, perché penalizza una cittadina fatta di tante persone perbene. Io per primo chiedo alle forze dell'ordine e alla magistratura di fare piazza pulita, di liberare questo paese e i suoi cittadini onesti per fare in modo che possano vivere una liberazione e un riscatto, che non debbano più subire una simile onta". A dirlo è il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione.

"Chi ha coperto e favorito questo criminale, che finalmente sta in carcere, va assicurato alla giustizia, ma non è possibile gettare fango su un intero paese", aggiunge, sottolineando che "probabilmente vedendolo fugacemente, per strada, al bar neppure io l'avrei riconosciuto". Adesso che il volto dell'ex primula rossa è noto, a distanza di alcuni giorni dall'arresto, però, qualcuno in paese dice di averlo visto. Nel quartiere in cui ha abitato negli ultimi mesi il padrino di Castelvetrano non si nascondeva affatto. Pare girasse da solo per fare la spesa o andare al bar, presentandosi come “Francesco, medico anestesista”.