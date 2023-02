Allarme ONU: rischio di guerra più ampia. Zelensky invitato a Bruxelles per il vertice UE

La vicepresidente Usa Kamala Harris sarà a Monaco per la conferenza sulla sicurezza

La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris sarà in Germania dal 16 al 18 febbraio per partecipare alla Conferenza annuale sulla sicurezza di Monaco. L'appuntamento, che riunisce i leader mondiali e si svolge quasi un anno dopo l'inizio della "brutale e non provocata invasione russa", servirà a "sottolineare l'unità e la determinazione transatlantica": così la sua portavoce, secondo cui il viaggio di Kamala Harris ha anche lo scopo di illustrare la "leadership globale degli Stati Uniti" e il loro "impegno duraturo nel sostenere l'Ucraina". La vicepresidente terrà un discorso e incontrerà gli altri i leader per "continuare l'impegno diplomatico" degli Stati Uniti sulla guerra in Ucraina e su "altre questioni regionali e globali". La 59a Conferenza sulla sicurezza di Monaco si terrà dal 17 al 19 febbraio.