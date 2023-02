Carte riservate su Alfredo Cospito, opposizioni: "Donzelli e Delmastro si devono dimettere"

Il Partito democratico chiede le dimissioni di Giovanni Donzelli dal Copasir e di Andrea Delmastro da sottosegretario alla Giustizia

Opposizioni all'attacco dopo l'intervento in aula del deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli sul caso che riguarda Alfredo Cospito e i suoi attacchi a quattro deputati del Pd che lo avevano visitato in carcere. “Questa sinistra sta con lo Stato o con i terroristi e la mafia?”, aveva chiesto Donzelli, dopo aver riferito di alcune conversazioni che l'anarchico condannato all'ergastolo avrebbe avuto in carcere con vari boss e della visita in carcere svolta da quattro deputati del Partito democratico. "Abbiamo avuto conferma che non ha avuto accesso agli atti riservati presso il ministero - ha detto la capogruppo Pd Serracchiani - la rivelazione deriva, per sua stessa ammissione, dall'onorevole Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla giustizia con delega al Dap". Dunque, "non c'è solo un problema Donzelli che non può restare secondo in più in un ruolo delicato come il Copasir. C'è anche un caso Delmastro Delle Vedove che non può restare un secondo di più al ministero". Anche da Azione e dall'alleanza Verdi Sinistra si chiedono le dimissioni, Donzelli resiste e nega l'ipotesi di lasciare: "Non ho violato alcun segreto. Al Giurì d'onore vado volentieri".