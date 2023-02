Due nuove scosse: sei morti in Turchia e cinque in Siria, persone sotto le macerie, 294 feriti

Sale a 6 morti e 294 feriti il bilancio delle nuove scosse in Turchia

È salito ad almeno sei morti e 294 feriti in Turchia il bilancio delle due nuove forti scosse di terremoto avvenute nella provincia sudorientale di Hatay, al confine con la Siria. Lo rende noto la tv di stato Trt, facendo sapere che continuano le ricerche per tentare di salvare persone rimaste intrappolate sotto le macerie di alcuni edifici crollati. Diciotto dei feriti sono in condizioni gravi, ha fatto sapere il ministro della Sanità turco Fahrettin Koca.