Guerra in Ucraina. Razzi russi sulle case, almeno 3 morti a Kramatorsk. La cronaca minuto per minuto

A un anno dall'inizio della guerra, il 24 febbraio riunione del Consiglio di Sicurezza ONU

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà per parlare della guerra in Ucraina il 24 febbraio, giorno del primo anniversario dell'inizio del conflitto. La riunione, dice il programma provvisorio mensile del Consiglio, sarà dedicata al "mantenimento della pace e della sicurezza in Ucraina".