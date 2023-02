Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 346

Londra potrebbe riconoscere la Wagner come organizzazione terroristica

Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph non è stata ancora presa una decisione definitiva, ma il governo britannico è fiducioso che il via libera possa essere ottenuto rapidamente, data la gravità della situazione in Ucraina. Come si legge nel giornale, nel caso in cui la Wagner venga qualificato come organizzazione terroristica, non solo la partecipazione ad essa, ma anche l'esibizione dei simboli dell'organizzazione diventerà un reato penale. Inoltre, renderebbe più difficile il ricorso alle istituzioni finanziarie britanniche per la gestione delle proprie finanze.