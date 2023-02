La Moldova convoca l'ambasciatore russo: "Spazio aereo violato". Romania: "Missile a 35 km da noi"

Ministra della Difesa spagnola: non abbiamo i caccia che chiede Zelensky

La ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, ha affermato che la Spagna "non sarebbe in grado di inviare" all'Ucraina "aerei" come "quelli richiesti" dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, perché "non li ha". "La Spagna è fermamente impegnata con l'Ucraina e, in termini di invio di armi, agiamo sempre in coordinazione con i nostri alleati", ma "tutti sanno che non sarebbe possibile per Madrid inviare il tipo di aerei" che Zelensky chiede "perché la Spagna non li ha", ha detto la ministra parlando da Jaen, secondo quanto riportano i media spagnoli. Sebbene si sia parlato dell'invio di F-16 all'Ucraina, un tipo di caccia che non fa parte dell'equipaggiamento dell'Aeronautica militare spagnola, precisa la stampa iberica, Zelensky non ha rifiutato la possibilità di ricevere altri tipi di aerei da combattimento.