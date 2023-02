Guerra in Ucraina. Kiev: massiccio attacco russo a siti energia

Aiea: dopo bombardamento spenta una unità del reattore Khmelnitsky

L'autorità di regolamentazione ucraina ha informato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica che due delle tre centrali nucleari ucraine operative - quella di Rivne e nell'Ucraina meridionale - avevano ridotto la potenza come misura precauzionale a causa del nuovo bombardamento all'infrastruttura energetica del Paese. Lo comunica in una nota l'Aiea. L'instabilità della rete elettrica dovuta ai bombardamenti ha anche causato l'arresto di una delle unità del reattore Khmelnitsky. Queste informazioni sono state confermate dalle missioni di supporto e assistenza dell'Aiea che sono in loco presso gli impianti, secondo cui tutti i sistemi di sicurezza nucleare a Khmelnitsky hanno funzionato come previsto.