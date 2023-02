Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 358

L'addestramento degli ucraini sui Patriot sta andando più velocemente del previsto

L'addestramento dei soldati ucraini sui sistemi di difesa aerea Patriot procede rapidamente. Sono molto motivati e spesso hanno già esperienza sul campo, quindi sta procedendo velocemente", ha dichiarato il comandante tedesco. Lo scrive il sito della rivista tedesca Der Spiegel. Il corso di addestramento per circa 70 soldati ucraini è in corso da quasi due settimane in una base della Bundeswehr, di cui non si fa il nome per motivi di sicurezza. Dalla Germania arriva però anche la notizia, per voce del ministro della difesa Pistorius, che non sarà possibile fornire all'ucraina i panzer Leopard2 in numero sufficiente per formare un battaglione corazzato.