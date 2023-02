Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 360

Rishi Sunak : "Cambiare la Nato contro una futura aggressione della Russia"

La Gran Bretagna propone un cambiamento del Trattato Atlantico della Nato per proteggere l'Ucraina da una futura aggressione russa, garantendo a Kiev un sostegno "a lungo termine". È quanto il premier britannico Rishi Sunak afferma nel suo discorso in programma oggi alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, come anticipato da una nota di Downing Street. "Dobbiamo dimostrare che rimarremo al loro fianco, disposti e in grado di aiutarli a difendere il loro paese ancora e ancora", aggiunge il primo ministro. Sunak lancia anche un appello ai paesi alleati per "raddoppiare" il sostegno militare a Kiev.