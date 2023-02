Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 361

Kasparov: "La fine del regime di Putin potrà avvenire solo con una sconfitta militare"

"La liberazione dal fascismo del presidente Vladimir Putin passa attraverso l'Ucraina". Lo dice l'ex campione di scacchi e critico del Cremlino, Garry Kasparov, durante una tavola rotonda sul "futuro democratico" della Russia alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "I russi vivono in una bolla", sostiene Kasparov: "Questa bolla non può essere spezzata a meno che l'idea di impero non crolli, grazie a una sconfitta militare". Alla tavola rotonda hanno partecipato anche l'ex magnate Mikhail Khodorkovsky, l'attivista per i diritti Zhanna Nemtsova - figlia dell'oppositore del Cremlino Boris Nemtsov - e Irina Scherbakova, cofondatrice dell'organizzazione per i diritti russi Memorial, vincitrice del Premio Nobel per la Pace. Il campione di scacchi ha infine esortato l'Occidente a continuare a sostenere Kiev, affermando che "nessuna spesa è eccessiva per l'Ucraina".