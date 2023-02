Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 368

Burns (direttore CIA): Pechino potrebbe mandare armi a Mosca

In un'intervista con CBS News, il direttore della CIA William Burns ha confermato la possibilità che la Cina invii armi alla Russia nella sua guerra contro l'Ucraina. "Siamo certi che la leadership cinese stia valutando la possibilità di fornire equipaggiamenti letali", ha dichiarato Burns, che ha sottolineato però come la Cina non abbia ancora preso una decisione in tal senso. Le parole del capo della CIA possono essere lette come pressione mediatica su Pechino, all'indomani della presentazione della bozza di piano di pace cinese, ma potrebbe anche rivelare un forte cambiamento rispetto alle passate valutazioni dell'amministrazione Biden. All'inizio del mese, Burns aveva detto agli studenti della Georgetown University che Xi era stato "molto riluttante a fornire alla Russia il tipo di armi letali da usare in Ucraina, a cui i russi sono molto interessati".