Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 369

Opposizione bielorussa: "Partigiani distruggono un aereo russo vicino a Minsk"

L'opposizione bielorussa in esilio ha affermato che un aereo russo è stato distrutto da una coppia di partigiani nell'aeroporto di Matchulishchy, vicino a Minsk in quella che è stata definita "l'operazione di sabotaggio di maggior successo" dall'inizio del conflitto in Ucraina. Lo ha riportato su Twitter Franak Viacorka, uno dei principali consiglieri di una delle figure di spicco dell'opposizione bielorussa in esilio, Svetlana Tikhanovkaya. Nessuna conferma sull'azione di sabotaggio è arrivata fonti indipendenti e l'esercito russo non ha commentato. La Bielorussia, unico alleato europeo di Mosca contro Kiev, non partecipa direttamente all'offensiva russa in ucraina, ma ha messo a disposizione il suo territorio per gli attacchi. E secondo Kiev, Mosca sta anche usando gli aeroporti bielorussi per colpire l'Ucraina.