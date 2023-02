Guerra in Ucraina, l'offensiva diplomatica: Biden ieri a Kiev, Wang oggi a Mosca

Tass: il capo diplomatico cinese Wang Yi oggi a Mosca

E' atteso per oggi a Mosca il capo della diplomazia cinese Wang Yi, scrive l'agenzia ufficiale russa Tass: la visita dell'inviato cinese era attesa già ieri. Secondo fonti non confermate Wang dovrebbe presentare una proposta di piano di pace per l'Ucraina al termine del suo viaggio in numerosi Paesi europei, Italia inclusa. Un'altra agenzia russa, Ria Novosti, rilancia l'agenzia Bloomberg che riferiva di una bozza di proposta cinese per il cessate il fuoco.

Wang arriva a Mosca nel giorno in cui Putin tiene un atteso discorso sullo stato della Nazione, previsto alle 10 ora italiana.