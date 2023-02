Le mosse del centrodestra dopo la vittoria in Lombardia e nel Lazio. Meloni: "Governo rafforzato"

Lazio, Cesa: l'Udc torna alla Pisana

"Un autentico trionfo di Francesco Rocca e del centrodestra che è stato premiato per la sua unità, per la sua omogeneità e per il desiderio di dare una svolta alla Regione. Ora il presidente Rocca non perderà un solo attimo per porre in essere il cambiamento a partire dalla sanità che per le condizioni in cui versa offende la dignità umana. L' Udc torna alla Pisana con un suo eletto. Ringrazio infinitamente gli oltre 25.000 elettori che hanno scelto lo scudo crociato. Un immenso grazie a tutte e tutti i candidati dell' Udc che ci hanno messo la faccia. Un simbolo foriero ancora di tanta passione. Molti i voti di lista a sottolineare che la proposta può e deve essere attualizzata. Ora al lavoro per dare concretezza alle aspettative dei laziali". Così il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa.