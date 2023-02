Maurizio Costanzo, oggi l'ultimo saluto a Roma

Il ricordo di Costanzo nelle parole di Meloni, Mentana, Banfi altri ancora

"Gira un video in questi giorni degli anni '90 in cui con Maurizio facevamo i vecchietti e scherzavamo sulla nostra età. In questi casi la cosa migliore è fare il comico sennò piangiamo tutti. Mia moglie e Maurizio se ne sono andati quasi contemporaneamente. Lui con la sua galanteria ha fatto passare prima Lucia. Ora staranno insieme". Lo ha detto Lino Banfi lasciando insieme alla figlia Rosanna la camera ardente per Maurizio Costanzo in Campidoglio.

"Dava una grande sicurezza. Le prime volte che sono andato al Costanzo Show ero molto emozionato, non sono proprio un personaggio televisivo, non ero pronto, ma lui mi dava tranquillità". Così Vincenzo Salemme, alla camera ardente di Maurizio Costanzo ieri in Campidoglio a Roma. "Il Parioli è stato per tanti non un punto di arrivo ma un punto di partenza - ha aggiunto -. Se ne va un pezzo di storia d'Italia. Quasi tutti gli artisti italiani devono qualcosa a Maurizio Costanzo, gli dobbiamo molto anche come spettatori. Se lo dovessi sentire al telefono oggi lo saluterei con grande affetto".

"Non ci frequentavamo molto ma avevo per lui una grande stima". Lo ha detto Marco Bellocchio alla camera ardente per Maurizio Costanzo in Campidoglio. Il regista è arrivato insieme alla moglie Francesca Calvelli, pluripremiata montatrice che ha lavorato spesso sui film e le serie di Saverio Costanzo. "Maurizio Costanzo è stato un grande giornalista, ha fatto delle grandissime interviste con Falcone, con i politici. Ricordo due puntate su Carmelo Bene straordinarie. E’ stato anche un uomo di grande coraggio, molto apprezzabile".

"Maurizio è stato più un amico che un maestro. Lui ha sempre giocato di squadra e valorizzato gli altri". Così il direttore del TG La7, Enrico Mentana a margine della camera ardente di Maurizio Costanzo. "L'insegnamento di Costanzo è di saper prendere la lunghezza d'onda dell'opinione pubblica, degli interessi, delle passioni e volte anche delle morbosità - ha aggiunto - io e lui ci siamo conosciuti occasionalmente a Venezia nel 1988, poi nel 1991 sono passato a Mediaset per creare il Tg5 e lui era Maurizio Costanzo... Show, oramai secondo me l'hanno aggiunto anche all'anagrafe - scherza il giornalista - e lui è stato un fratello maggiore e non un maestro. E in 18 anni sono mille le cose che abbiamo fatto insieme, ho tanti ricordi ma li tengo per me"

“Maurizio ha significato tutto, è un genio della televisione, che condivideva la sua genialità con gli artisti e il pubblico, mi ha aiutato molto anche nei momenti difficili con Vittorio (Cecchi Gori, ndr)". Lo ha detto Valeria Marini all'uscita della camera ardente per Maurizio Costanzo in Campidoglio. "Ha fatto il giornalista, il talent scout, aveva una marcia in più - ha aggiunto - e per questo resterà. Sono vicina a Maria De Filippi, una grande donna e a tutta la famiglia".

"Maurizio Costanzo ci lascia l'eredità di un grande giornalismo, capace di dialogare con tutti, capace di capire che alla fine la dimensione umana delle cose è molto importante. Perché lui era sicuramente una persona che aveva le sue idee, ma questo non gli impediva di cercare di capire tutti. Gli interessava il carattere umano delle persone. Non ce ne sono moltissimi di giornalisti che sappiano fare quello che ha fatto Maurizio Costanzo in questi anni" ha affermato Giorgia Meloni.

"Maurizio Costanzo è stato un grandissimo scopritore di talenti- ha aggiunto- era una persona alla quale piaceva, anche in persone che apparentemente non avevano ancora grandi responsabilità, cercare di capire quello che potessero fare. Io sono legata a lui da ricordi molto antichi, non potrei dire che sono un talento che ha scoperto, ma sicuramente le primissime partecipazioni televisive erano al Maurizio Costanzo show. Parliamo di tantissimi anni fa. Io quando rivedo quei video, che lui puntualmente mi faceva rivedere ogni volta che mi intervistava di recente, gli dicevo 'ti prego non farlo'. Avevo 17 anni. È una persona che ha attraversato una lunga parte della storia nazionale, che sapeva raccontarla e aveva un suo chiaro punto di vista sulle vicende. Perdiamo un grande giornalista".

"L'ho conosciuto a 15 anni, è stato tutto nella mia vita, un alleato, un maestro, un papà". Lo ha detto Pierluigi Diaco, a fianco del marito Alessio Orsingher, all'uscita della camera ardente per Maurizio Costanzo in sala della Protomoteca in Campidoglio, dove fra i famigliari ci sono due dei figli del giornalista, Camilla e Saverio.

"Un uomo eccezionale. Grande orgoglio essere stato suo amico". Sono le parole del giornalista e conduttore tv Giovanni Floris all'uscita dalla camera ardente di Maurizio Costanzo.