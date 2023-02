Corsa per la segreteria Dem, Si sfidano Elly Schlein e Stefano Bonaccini

Oggi è il giorno delle primarie Pd

Si vota per scegliere il nuovo segretario del Partito Democratico con il ballottaggio tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein.

I 5.550 seggi in tutta Italia resteranno aperti dalle 8 alle 20. Circa 20mila saranno i volontari dislocati nei vari gazebo. Può partecipare al voto chiunque abbia dai 16 anni in su, anche chi non ha la tessera del partito, firmando una dichiarazione di sostegno al Pd e versando un contributo di 2 euro.