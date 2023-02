Procura contraria a revoca 41 bis. Nordio: "Donzelli non ha violato segreti"

Lupi (Noi Moderati): “Donzelli ha sbagliato col Pd, io mi sarei scusato”, ma “No dimissioni”

"È stato un errore accostare il Pd, come qualsiasi altro gruppo parlamentare, alla criminalità organizzata, facendo intendere che potesse essere colluso. In questo caso, peraltro, è un’offesa alla storia di tante personalità della sinistra che si sono battute contro la mafia. Capita che i dibattiti in Parlamento possano essere accesi, a volte è anche sano, ma se si esagera, ci si scusa". Così il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi in un'intervista a Repubblica in merito alla vicenda Donzelli-Delmastro per il caso Cospito. Secondo Lupi i due esponenti di FdI non dovrebbero dimettersi, "anche alla luce dei chiarimenti di Nordio".