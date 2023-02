Regionali: seggi riaperti alle 7, si vota fino alle 15

Seggi di nuovo aperti in Lazio e Lombardia per le elezioni regionali. I cittadini potranno votare fino alle 15 del pomeriggio. Subito dopo avranno inizio le operazioni di riscontro dei votanti e quindi lo scrutinio.

Più che un calo dell'affluenza, peraltro previsto, quello che si è registrato alle 23 di ieri per quanto riguarda la tornata delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio si può definire un vero e proprio crollo. A recarsi ai seggi sono stati infatti il 31,7% degli aventi diritto in Lombardia, e il 26,2% nel Lazio. La media nazionale ieri alle 23 si fermava al 29,4%: cinque anni fa, sempre alle 23, era stata del 70,8%. Difficile comunque stabilire al momento un confronto con l'affluenza delle precedenti regionali in quanto nel 2018 si votava soltanto la domenica. Allora, alla chiusura dei seggi si erano recati alle urne 73,8% degli elettori lombardi e il 66,3% di quelli laziali.