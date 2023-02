Sanremo: si alza il sipario. Da stasera al via il Festival con 28 canzoni in gara

Sanremo, Giorgia: 'Chiamerò Pippo Baudo, ormai è un rito"

"Non ho ancora chiamato Pippo Baudo, ma lo farò domani perché ormai è un rito". Lo dice Giorgia durante la conferenza stampa al festival di Sanremo. "Non l'ho ancora fatto

perché so che lui sotto sotto vorrebbe essere qua e non volevo aggiungere altri pensieri, ma domani lo farò senz'altro.

Poi la cantante chiarisce alla stampa che la sua canzone, “Parole dette male” è un brano sul "lasciar andare", non pensata per Alex Baroni il cui ricordo però vibrerà nell'interpretazione sul palco dell'Ariston.

"E' una canzone che racconta del saper lasciar andare - ha spiegato nella conferenza stampa al Casinò . Ho 50 anni, l'età in cui mi sembra di avere questa capacità di smettere di vivere nel passato e vedere quello che c'è davanti. Non è una canzone per Baroni, anche se indubbiamente l'argomento della mancanza come tutti l'ho sperimentato più volte e nell'interpretazione posso metterci del mio".

Per la sua partecipazione a Sanremo "decisiva è stata la capacità di persuasione di Amadeus dopo anni in cui ho dovuto risorgere dalle incertezze nella creatività". Il merito del direttore artistico "è stato quello di presentarmi Sanremo come il posto ideale per testare questo mio momento. Vedere la gente da vicino è la cosa che mi è mancata di più in questi anni".