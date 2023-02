Sanremo 2023, Mengoni guida la classifica. È la serata di cover e duetti

Colapesce e Dimartino: "Ecco come è nato il duetto con Carla Bruni"

"Abbiamo contattato Carla Bruni per chiederle se volesse venire a cantare con noi Azzurro sul palco dell'Ariston. Ci ha detto che ascolta le nostre canzoni, abbiamo trovato una persona molto autoironica. Non c'è voluto molto per convincerla, ci ha detto subito di sì. Ed era contenta di cantare Azzurro che in Francia va molto". Colapesce e Dimartino raccontano come è nata l'idea del duetto che questa sera porteranno sul palco dell'Ariston con Carla Bruni.Poco dopo i cantanti Colapesce e Dimartino hanno inviato un messaggio vocale alla cantante. Carla Bruni ha risposto: "Sono felice di venire, non vedo l'ora". Sulle aspettative di questa edizione, il duo ha affermato: "E' una gara, non ci sentiamo in competizione, abbiamo portato una canzone che ci rappresenta tanto. Ma non neghiamo che la seconda serata eravamo contentissimi per il primo posto della sala stampa".