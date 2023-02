La serata finale: sul palco i 28 artisti in gara. Ospiti Gino Paoli, Ornella Vanoni e i Depeche Mode

Sanremo: rafforzati controlli con cani anti esplosivo, presidiati icaselli

Il Festival di Sanremo, blindata la zona rossa intorno al Teatro Ariston, rafforzati i controlli e i sistemi di filtro per accedere all'area del Festival di Sanremo dopo il ritrovamento ieri di un pacco sospetto contenente oltre 100 proiettili ma senza innesco esplodente. L'azione ad ora non è stata rivendicata ma è stato alzato il livello dei controlli per tutta la giornata e fino al termine dell'evento su sicurezza e ordine pubblico. In campo un ampio dispositivo con uomini della polizia e dei carabinieri, a presidiare il teatro anche i cani antiesplosivo dell'Arma dei Carabinieri, provenienti dal nucleo cinofilo di Villanova d'Albenga e Volpiano nel torinese, due in tutto che si occupano normalmente di bonifica in aree sensibili. Si tratta di due cani, che si alternano con altrettanti della polizia, che ogni sera hanno eseguito le bonifiche dell'area esterna e dell'area palco oltre a galleria e platea. A loro si uniscono gli artificieri.

Le forze dell'ordine hanno presidiato il territorio anche oggi pomeriggio in occasione di alcune manifestazioni in piazza, mobilitazioni pacifiste e manifestazioni per l'Ucraina che si sono svolte senza particolari criticità e sono state autorizzate in forma statica anche per ragioni logistiche e di viabilità. Nel dispositivo impiegati anche uomini dal Reparto mobile di Milano, Genova, Torino e il battaglione Sardegna. Presidi ai caselli di Sanremo e Arma di Taggia da parte della polizia stradale con metal detector.