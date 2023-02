Sisma: quasi 39mila i morti in Turchia e Siria. L'Oms: "Il bilancio delle vittime aumenterà ancora"

Terremoti: morta in Turchia famiglia di New York Antiochia

Nel terremoto che ha colpito quasi una settimana fa la Turchia e la Siria è morta anche una famiglia di New York, che si trovava in Turchia per far visita a dei parenti. Il Council on American-Islamic Relations ha dichiarato che Burak e Kimberly Firik e i loro figli, di 1 e 2 anni, sono morti nel disastro. La famiglia abitava nel distretto di Queens. La comunità lutto si è ritrovata sabato in una moschea in suo ricordo.