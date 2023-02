Sisma: quasi 41mila i morti in Turchia e Siria. Salvati dalle macerie due fratelli dopo 181 ore

Save the children: “In Turchia mancano acqua e servizi, rischio malattie”

"Le aree in Turchia più colpite dai devastanti terremoti della scorsa settimana hanno urgente bisogno di aiuti umanitari per prevenire un'emergenza sanitaria pubblica secondaria". E' quanto ha affermato Save the Children, l'Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro. Migliaia di persone sono prive di acqua potabile sicura e strutture igienico-sanitarie come acqua corrente e servizi igienici. In queste condizioni c'è il rischio di un'epidemia di malattie trasmesse dall'acqua, che rischia di essere letale per i bambini, è l'allarme di Save the Children.