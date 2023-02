Sisma tra Siria e Turchia, superati i 45mila morti. Distrutti 264mila edifici

Save the Children: a rischio salute bambini per sisma

La salute mentale e il benessere di 7 milioni di bambini sono a rischio dopo i devastanti terremoti della scorsa settimana in Turchia e in Siria. Gli psicologi dicono che alcuni mostrano segni di grave disagio, inclusi incubi, aggressività o chiusura. Lo afferma Save the Children, l'Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro. Circa 23 milioni di persone sono state colpite dai terremoti in Turchia e in Siria, tra cui almeno 7 milioni di bambini, molti dei quali hanno assistito alla morte di amici e familiari davanti ai loro occhi. Altri sono rimasti sepolti sotto le macerie delle loro case crollate. Molti non hanno ancora un posto sicuro dove andare. I bambini che hanno vissuto eventi estremamente angoscianti o stress ripetuti hanno maggiori probabilità di avere impatti di lunga durata per mesi o addirittura anni a venire, a meno che non venga fornito urgentemente supporto per la salute mentale e psicosociale insieme agli aiuti umanitari.