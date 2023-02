Terremoto tra Turchia e Siria, una ecatombe da oltre 23mila morti

Afghani disperati cercano di salire sui voli per la Turchia Dopo falsa notizia che si cercavano volontari per zone sisma

Migliaia di afgani si sono precipitati verso l'aeroporto della capitale mercoledì dopo che si era diffusa la voce - falsa - che gli aerei stavano portando volontari in Turchia per aiutare i soccorritori impegnati nelle operazioni di soccorso dopo il devastante terremoto. Lo riferiscono diversi media internazionali. La fuga precipitosa - che ricordava il caos di quasi due anni fa dopo la presa del potere da parte dei talebani - è scoppiata spontaneamente. I video postati sui social mostrano centinaia di uomini - tutti in abiti civili e senza bagagli di alcun genere - ma anche diverse famiglie, che sfidano il freddo percorrere con qualsiasi mezzo verso l'aeroporto di Kabul. Sono stati poi fermati dalle forze di sicurezza che hanno sparato in aria e, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, diverse persone sono rimaste ferite. La smentita è poi arrivata dal portavoce del governo, Zabihullah Mujahid il quale ha twittato che qualsiasi voce su voli speciali per la Turchia per "persone senza documenti ufficiali" non era vera. "Nessuno dovrebbe andare all'aeroporto con tale intenzione e nessuno dovrebbe disturbare l'ordine", ha aggiunto. L'episodio sembra essere stato innescato dall'annuncio del regime talebano che avrebbe donato 165mila dollari in aiuti ai soccorsi dopo il sisma di magnitudo 7.8 che ha colpito la Turchia e la Siria. La corsa verso l'aeroporto sembra riflettere la crescente disperazione della vita quotidiana in Afghanistan, dove una grave crisi economica ha costretto le persone a cercare di andarsene con ogni mezzo possibile, anche con voli di soccorso verso zone disastrate.