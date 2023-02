Terremoto in Siria e Turchia, superate le 30mila vittime

Onu, le vittime potrebbero raddoppiare

Le vittime del terremoto in Turchia e in Siria, secondo le Nazioni Unite, potrebbe raddoppiare rispetto al numero di 28.000 morti registrati finora. Appena arrivato sabato a Kahramanmaras, vicino all'epicentro del sisma in Turchia, il capo umanitario delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, ha detto a Sky News che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare ancora considerevolmente. "E' davvero difficile stimare in modo molto accurato, perché devi andare sotto le macerie, ma sono sicuro che raddoppierà o più", ha detto Griffiths. "E' terrificante", ha aggiunto. Ad oggi il bilancio delle vittime del terremoto è di 28.191 morti (24.617 in Turchia e 3.574 in Siria). In uno scenario devastante e al freddo gelido, decine di migliaia di soccorritori locali e stranieri lavorano tra le rovine alla ricerca di segni di vita. Le Nazioni Unite hanno stimato che nella sola Siria fino a 5,3 milioni di persone sono rimaste senza casa e che almeno 870.000 persone hanno un disperato bisogno di cibo in entrambi i Paesi. L'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) ha stimato che 26 milioni di persone sono state colpite dal terremoto e ha lanciato un appello urgente per raccogliere 42,8 milioni di dollari per finanziare i bisogni sanitari immediati. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha esortato il Consiglio di sicurezza ad autorizzare l'apertura di piu' posti di frontiera per inviare aiuti dalla Turchia alle aree controllate dai ribelli della Siria.