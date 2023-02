Terremoto, i morti sono 41mila. Erdogan: "Ricostruiremo". Tajani: "Stasera la San Marco a Beirut"

Israele: piano di preparazione ai terremoti da 14 mld di dollari

Il Consiglio di sicurezza nazionale sta preparando un piano da 50 miliardi di NIS (14 miliardi di dollari) per preparare il paese e le città israeliane a un potenziale terremoto di grande entità simile a quello osservato in Turchia e in Siria. Il canale televisivo 12 ha affermato che il consiglio si è riunito all'indomani del micidiale terremoto di magnitudo 7.8, che ha visto anche numerose scosse di assestamento avvertite in tutta Israele. Il piano, se approvato dalla commissione ministeriale responsabile per la preparazione ai terremoti, sarà poi trasmesso al governo per l'approvazione. Il consiglio di sicurezza richiede 3 miliardi di NIS (858 milioni di dollari) per rafforzare immediatamente 40.000 appartamenti situati in aree a rischio come Afula, Beit She'an e Tiberias, situate lungo la Great Rift Valley, soggetta a forti scosse. In un periodo di cinque anni, al governo sarà chiesto di investire ben 50 miliardi di NIS per rafforzare 600.000 edifici residenziali e 80.000 strutture non residenziali come edifici per uffici e ospedali.