Turchia, salvata una ragazza a 248 ore dal sisma. La faglia ha spaccato il terreno per chilometri

Bimbi a rischio rapimento

È stata trasferita in ''un luogo sicuro'' Aya, la bambina siriana che è nata sotto le macerie di un palazzo crollato nel villaggio di Jindayris, in Siria, e che è sopravvissuta grazie al fatto di essere collegata con il cordone ombelicale alla madre, che era entrata in travaglio poco prima del sisma. Lo riporta l'emittente turca Trt spiegando che la decisione è stata presa dalla direzione sanitaria dell'ospedale di Afrin per il timore che la neonata venga rapita. La piccola ha perso tutta la famiglia.

Intanto, la polizia turca ha arrestato un uomo che cercava di portare via un bambino da un ospedale nel sud della Turchia fingendo di essere un funzionario. Il personale dell'ospedale si è accorto che il suo tesserino era falso e ha chiamato gli agenti. All'uomo sono state trovate carte d'identità militari e di polizia false, oro e denaro in lire turche, dollari ed euro per un valore di circa 6.500 dollari. Alcuni genitori della regione hanno espresso all'Afp il loro allarme per i presunti rapimenti di bambini. Lunedì il ministro della Famiglia turco Derya Yanik ha dichiarato che almeno 1.362 bambini sono stati separati dalle loro famiglie a causa del terremoto.