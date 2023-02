Ucraina, muro contro muro. Il conflitto in tempo reale, giorno 363

Lavrov: niente di nuovo con la visita Biden a Kiev, è stata uno "show"

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov bolla la missione a Kiev del Presidente americano Joe Biden come uno "show". "Tutto funziona in questo modo, per gli ex colleghi occidentali e nel quadro dell'operazione per salvare il regime ucraino. Tentativi futili, peraltro", ha detto Lavrov citato dall'agenzia russa Ria Novosti.